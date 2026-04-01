Beaumotte-lès-Pin

A la découverte des oiseaux du bâti

Beaumotte-lès-Pin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la LPO propose une sortie dans le village à la découverte des espèces d’oiseaux du bâti, suivi d’un temps d’échange. Inscriptions obligatoires .

Beaumotte-lès-Pin 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 78 12 beaumotteslespin@wanadoo.fr

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English : A la découverte des oiseaux du bâti

L’événement A la découverte des oiseaux du bâti Beaumotte-lès-Pin a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN