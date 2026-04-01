A la découverte des oiseaux du bâti Beaumotte-lès-Pin
A la découverte des oiseaux du bâti Beaumotte-lès-Pin samedi 25 avril 2026.
Beaumotte-lès-Pin
A la découverte des oiseaux du bâti
Beaumotte-lès-Pin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la LPO propose une sortie dans le village à la découverte des espèces d’oiseaux du bâti, suivi d’un temps d’échange. Inscriptions obligatoires .
Beaumotte-lès-Pin 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 78 12 beaumotteslespin@wanadoo.fr
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English : A la découverte des oiseaux du bâti
L’événement A la découverte des oiseaux du bâti Beaumotte-lès-Pin a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN