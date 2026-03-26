A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous Médiathèque Andelnans
A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous Médiathèque Andelnans samedi 20 juin 2026.
A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous
Médiathèque 8 route de Bavilliers Froideval Andelnans Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Qui niche en face de la médiathèque perché haut dans les arbres ? Qui sont ces autres petites boules colorées à plumes le long du canal et qui a rongé ainsi ces bouts de bois ? Partons ensemble à la découverte des animaux qui vivent avec nous !
RDV à 9h à la médiathèque de Froideval Andelnans, n’oubliez pas de prévoir une
tenue adaptée pour une sortie en nature
Inscriptions à territoire-de-belfort@lpo.fr .
Médiathèque 8 route de Bavilliers Froideval Andelnans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté territoire-de-belfort@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous
L’événement A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous Andelnans a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)