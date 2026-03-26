A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous Médiathèque Andelnans

A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous

Médiathèque 8 route de Bavilliers Froideval Andelnans Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Qui niche en face de la médiathèque perché haut dans les arbres ? Qui sont ces autres petites boules colorées à plumes le long du canal et qui a rongé ainsi ces bouts de bois ? Partons ensemble à la découverte des animaux qui vivent avec nous !

RDV à 9h à la médiathèque de Froideval Andelnans, n’oubliez pas de prévoir une

tenue adaptée pour une sortie en nature

Inscriptions à territoire-de-belfort@lpo.fr .

Médiathèque 8 route de Bavilliers Froideval Andelnans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté territoire-de-belfort@lpo.fr

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English : A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous

L’événement A la découverte des oiseaux et autres animaux autour de nous Andelnans a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)