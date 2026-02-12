À la découverte des oiseaux migrateurs au Faux-Verger

Frambouhans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez découvrir et compter les oiseaux qui ouvrent la saison de migration !

RDV à 9 h au point de vue du Faux-Verger entre Frambouhans et Maîche. Si difficulté à trouver le point de RDV, plus d’information via lesgazouillisduplateau@laposte.net ou au 06 42 55 40 96. Réservation non nécessaire. Retour prévu pour 17 h. .

Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 55 40 96 lesgazouillisduplateau@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte des oiseaux migrateurs au Faux-Verger

L’événement À la découverte des oiseaux migrateurs au Faux-Verger Frambouhans a été mis à jour le 2026-02-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)