À la découverte des oiseaux migrateurs au Faux-Verger Frambouhans

Frambouhans Doubs
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
2026-08-30
Venez découvrir et compter les oiseaux qui ouvrent la saison de migration !
RDV à 9 h au point de vue du Faux-Verger entre Frambouhans et Maîche. Si difficulté à trouver le point de RDV, plus d’information via lesgazouillisduplateau@laposte.net ou au 06 42 55 40 96. Réservation non nécessaire. Retour prévu pour 17 h. .
Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 55 40 96 lesgazouillisduplateau@laposte.net
