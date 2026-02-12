Eurobirdwatch Partez à la découverte des migrateurs au Faux-Verger Frambouhans
Point de vue du faux verger Frambouhans
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
2026-10-04
À l’occasion des Journées européennes de la migration (Eurobirdwatch), venez découvrir et compter les oiseaux migrateurs depuis ce point de vue exceptionnel pour leur observation !
RDV à 9 h au point de vue du Faux-Verger entre Frambouhans et Maîche. Si difficulté à trouver le point de RDV, plus d’information via lesgazouillisduplateau@laposte.net ou au 06 42 55 40 96. Réservation non nécessaire. Retour prévu pour 17 h. .
Point de vue du faux verger Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 55 40 96 lesgazouillisduplateau@laposte.net
