Eurobirdwatch Partez à la découverte des migrateurs au Faux-Verger Frambouhans

À l’occasion des Journées européennes de la migration (Eurobirdwatch), venez découvrir et compter les oiseaux migrateurs depuis ce point de vue exceptionnel pour leur observation !

RDV à 9 h au point de vue du Faux-Verger entre Frambouhans et Maîche. Si difficulté à trouver le point de RDV, plus d’information via lesgazouillisduplateau@laposte.net ou au 06 42 55 40 96. Réservation non nécessaire. Retour prévu pour 17 h. .

