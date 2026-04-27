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À la découverte des oiseaux migrateurs au Grand étang de Pontoux Pontoux

À la découverte des oiseaux migrateurs au Grand étang de Pontoux Pontoux samedi 12 septembre 2026.

Ville : 71270 Pontoux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Pontoux

À la découverte des oiseaux migrateurs au Grand étang de Pontoux

Pontoux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Partez à la découverte des oiseaux en halte migratoire sur cet étang classé en Espace naturel sensible (ENS).

RDV à 9h 0 au parking de l’ENS entre Pontoux et Navilly. Accès par RD673 RD13 VC?4. Retour prévu pour 12h30. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Inscription par téléphone ou mail (attention, places limitées).   .

Pontoux 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72  ens@saoneetloire71.fr

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English : À la découverte des oiseaux migrateurs au Grand étang de Pontoux

L’événement À la découverte des oiseaux migrateurs au Grand étang de Pontoux Pontoux a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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