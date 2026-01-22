Les oiseaux migrateurs de l’étang de Pontoux Étang de Pontoux Pontoux

Les oiseaux migrateurs de l’étang de Pontoux

Étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l'Etang de Pontoux Pontoux Saône-et-Loire

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-23

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une matinée d’observationde 3 heures en compagnie d’un guide nature autour de l’étang de Pontoux. Cette sortie est une occasion unique pour observer les oiseaux migrateurs, ces grands voyageurs qui font halte sur le site avant de reprendre leur trajet au long cours, cap vers le sud. L’étang de Pontoux est un lieu stratégique pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Certains y font une pause migratoire, d’autres y établissent leur quartier d’hiver. Avec des jumelles et une longue-vue mises à disposition, vous pourrez les observer de près sans les déranger.

Réservation obligatoire. Horaire communiqué le jour de la réservation. .

Étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l’Etang de Pontoux Pontoux 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

