A la découverte des oiseaux Parking devant la salle du Clair Logis Val-de-Saâne

Val-de-Saâne

A la découverte des oiseaux

Parking devant la salle du Clair Logis 304 Route de la mer Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des animations Biodiversité de Terroir de Caux, la communauté de communes, en partenariat avec Fred Garcia du Groupe Ornithologique Normand, vous propose une animation A la découverte des oiseaux . Un premier échange aura lieu dans la salle de la mairie de Saâne-Saint-Just. Un second temps sera dédié à une balade découverte pour tenter d’apercevoir ou d’entendre les oiseaux. Enfant à partir de 8 ans.

Rendez-vous à 10h00 devant la salle du Clair Logis à Val-de-Saâne sur le parking.

Equipez-vous de vêtements et chaussures adaptés aux conditions climatiques, une paire de chaussures de rechange et des jumelles (facultatif). .

Parking devant la salle du Clair Logis 304 Route de la mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : A la découverte des oiseaux

L’événement A la découverte des oiseaux Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux