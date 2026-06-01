A la découverte des oiseaux Parking devant la salle du Clair Logis Val-de-Saâne
A la découverte des oiseaux Parking devant la salle du Clair Logis Val-de-Saâne samedi 13 juin 2026.
Val-de-Saâne
A la découverte des oiseaux
Parking devant la salle du Clair Logis 304 Route de la mer Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre des animations Biodiversité de Terroir de Caux, la communauté de communes, en partenariat avec Fred Garcia du Groupe Ornithologique Normand, vous propose une animation A la découverte des oiseaux . Un premier échange aura lieu dans la salle de la mairie de Saâne-Saint-Just. Un second temps sera dédié à une balade découverte pour tenter d’apercevoir ou d’entendre les oiseaux. Enfant à partir de 8 ans.
Rendez-vous à 10h00 devant la salle du Clair Logis à Val-de-Saâne sur le parking.
Equipez-vous de vêtements et chaussures adaptés aux conditions climatiques, une paire de chaussures de rechange et des jumelles (facultatif). .
Parking devant la salle du Clair Logis 304 Route de la mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : A la découverte des oiseaux
L’événement A la découverte des oiseaux Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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