A la découverte des papillons du Ried de la Lutter Huttenheim

A la découverte des papillons du Ried de la Lutter

rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-07-22

2026-06-20 2026-07-18 2026-07-22

Prévoyez de bonnes chaussures, des bottes si les prés sont inondés, un chapeau pour le soleil, une gourde d’eau…

Petite randonnée d’une heure et demie, vers les prés humides du Ried de Huttenheim. Trouver les plantes hôtes de nos rares papillons, suivre leur vol et connaitre leur extraordinaire histoire de vie.

rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 benfeld@grandried.alsace

Bring good shoes, boots if the meadows are flooded, a hat for the sun, a water bottle…

