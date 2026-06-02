Marché aux puces Huttenheim
Marché aux puces Huttenheim dimanche 26 juillet 2026.
Huttenheim
Marché aux puces
rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez chiner, vendre ou tout simplement profiter d’un moment convivial au bord de l’eau !
Vide grenier aux abords du plan d’eau de la commune
Emplacements limités
Petite restauration et buvette assurées toute la journée par les organisateurs .
rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 15 26 21 puces@csca-huttenheim.com
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English :
Come and bargain, sell or simply enjoy a convivial moment by the water!
L’événement Marché aux puces Huttenheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Ried
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