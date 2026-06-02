Huttenheim

Marché aux puces

rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez chiner, vendre ou tout simplement profiter d’un moment convivial au bord de l’eau !

Vide grenier aux abords du plan d’eau de la commune

Emplacements limités

Petite restauration et buvette assurées toute la journée par les organisateurs .

rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 15 26 21 puces@csca-huttenheim.com

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English :

Come and bargain, sell or simply enjoy a convivial moment by the water!

L’événement Marché aux puces Huttenheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Ried