A la découverte des papillons nocturnes Granges-Narboz

A la découverte des papillons nocturnes
RDV à l’église des Granges l’Église Granges-Narboz Doubs
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
2026-07-25
Organisé par l’Association de protection du val du Drugeon.
A la découverte des papillons nocturnes avec Eveline Bertrand. .
RDV à l’église des Granges l’Église Granges-Narboz 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 01 60 bertrandeveline@orange.fr
