Eurobirdwatch Granges-Narboz

Eurobirdwatch

RDV à l’église des Granges l’Église Granges-Narboz Doubs

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 11:00:00

2026-10-04

Organisé par l’Association de protection du val du Drugeon.

Eurobirdwatch observation de la migration des oiseaux depuis le Gros Crêt. Avec Dominique Michelat. .

RDV à l’église des Granges l’Église Granges-Narboz 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 37 79 dominique.michelat@wanadoo.fr

