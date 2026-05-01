Médréac

A la découverte des paysages Les alignements de Lampouy

Lieu-dit Carcouvran Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-27 2026-07-21 2026-08-07

Visites guidées des alignements de Lampouy

Partez à la découverte d’un site mégalithique exceptionnel

Des visites guidées gratuites sont proposées d’avril à août, accessibles à toute la famille dès 7 ans !

À 10h

Accompagnés de guides spécialistes du Néolithique, plongez dans l’histoire des lieux

Origine et organisation des menhirs

Hypothèses sur le déplacement des blocs

Une visite participative et ludique, adaptée aux enfants

Chiens autorisés (tenus en laisse)

Prévoir chaussures fermées et pantalon long (tiques)

Non accessible en poussette

Gratuit sur réservation (jusqu’à la veille 17h)

02 99 72 69 25

mediation.archeo.cpievdv@orange.fr .

Lieu-dit Carcouvran Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement A la découverte des paysages Les alignements de Lampouy Médréac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN