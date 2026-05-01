A la découverte des paysages Les alignements de Lampouy Médréac
A la découverte des paysages Les alignements de Lampouy Médréac samedi 30 mai 2026.
Médréac
A la découverte des paysages Les alignements de Lampouy
Lieu-dit Carcouvran Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-27 2026-07-21 2026-08-07
Visites guidées des alignements de Lampouy
Partez à la découverte d’un site mégalithique exceptionnel
Des visites guidées gratuites sont proposées d’avril à août, accessibles à toute la famille dès 7 ans !
À 10h
Accompagnés de guides spécialistes du Néolithique, plongez dans l’histoire des lieux
Origine et organisation des menhirs
Hypothèses sur le déplacement des blocs
Une visite participative et ludique, adaptée aux enfants
Chiens autorisés (tenus en laisse)
Prévoir chaussures fermées et pantalon long (tiques)
Non accessible en poussette
Gratuit sur réservation (jusqu’à la veille 17h)
02 99 72 69 25
mediation.archeo.cpievdv@orange.fr .
Lieu-dit Carcouvran Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement A la découverte des paysages Les alignements de Lampouy Médréac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN