Auto-Cross challenge breizh cross tour Médréac
La Gesnuaye Médréac Ille-et-Vilaine
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
2026-05-30 2026-05-31
Course d’Auto Cross Challenge Breizh Cross Tour !
Au programme
– le samedi 30 mai 14h00 20h00 1ère manche qualificative et 2ème manche qualificative
160 Pilotes et 9 catégories :
Kart 500, kart 650/Er6, kart Open et kart Junior,
Voiture : 1400/1600cm3, 2 litres et Super Tourisme
Buggy et Super Buggy
– Le dimanche 31 mai
8h30 12h30 2ème et 3ème manche qualificative
12h30 -13h30 Pause déjeuner, réfection éventuelle de la piste
13h30 16h00 4ème manche qualificative
16h00 20h00 Finales C Finales B et Finales A .
La Gesnuaye Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 73 35 41
