Auto-Cross challenge breizh cross tour

La Gesnuaye Médréac Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

2026-05-30 2026-05-31

Course d’Auto Cross Challenge Breizh Cross Tour !

Au programme

– le samedi 30 mai 14h00 20h00 1ère manche qualificative et 2ème manche qualificative

160 Pilotes et 9 catégories :

Kart 500, kart 650/Er6, kart Open et kart Junior,

Voiture : 1400/1600cm3, 2 litres et Super Tourisme

Buggy et Super Buggy

– Le dimanche 31 mai

8h30 12h30 2ème et 3ème manche qualificative

12h30 -13h30 Pause déjeuner, réfection éventuelle de la piste

13h30 16h00 4ème manche qualificative

16h00 20h00 Finales C Finales B et Finales A .

La Gesnuaye Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 73 35 41

