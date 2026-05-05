À la découverte des phoques, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles

À la découverte des phoques 27 juillet et 3 août Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-03T16:00:00+02:00 – 2026-08-03T18:00:00+02:00

Quelles sont donc ces silhouettes allongées paresseusement sur le sable ? Sortez jumelles et longue-vue pour observer les phoques et découvrir leur vie pleine de mouvement !

Dès 6ans.

Inscription obligatoire.

(2km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

Quelles sont donc ces silhouettes allongées paresseusement sur le sable ? Sortez jumelles et longue-vue pour observer les phoques et découvrir leur vie pleine de mouvement ! Dès 6ans. Inscriptio…