À la découverte des phoques, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles
À la découverte des phoques, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles lundi 27 juillet 2026.
À la découverte des phoques 27 juillet et 3 août Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T16:00:00+02:00 – 2026-08-03T18:00:00+02:00
Quelles sont donc ces silhouettes allongées paresseusement sur le sable ? Sortez jumelles et longue-vue pour observer les phoques et découvrir leur vie pleine de mouvement !
Dès 6ans.
Inscription obligatoire.
(2km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
Quelles sont donc ces silhouettes allongées paresseusement sur le sable ?
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