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AGENDA · Quincey

À la découverte des plantes sauvages de notre région Rue du Moulin de Champdamoy Quincey

jeudi 23 juillet 2026 · Rue du Moulin de Champdamoy · Quincey

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Moulin de Champdamoy
Adresse
Place de la Fontaine
Ville
70000 Quincey
Département
Haute-Saône
Tarif
Tarif enfant Tarif enfant

Quincey

À la découverte des plantes sauvages de notre région

Rue du Moulin de Champdamoy Place de la Fontaine Quincey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-08

À la découverte des plantes sauvages de notre région. Petite promenade en sous-bois d’environ 2km à la découverte des bienfaits des plantes sauvages comestibles de notre région. Apporter un petit carnet et un stylo.   .

Rue du Moulin de Champdamoy Place de la Fontaine Quincey 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English :

L’événement À la découverte des plantes sauvages de notre région Quincey a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL