À la découverte des plantes sauvages de notre région Rue du Moulin de Champdamoy Quincey
jeudi 23 juillet 2026 · Rue du Moulin de Champdamoy · Quincey
Informations pratiques
Quincey
À la découverte des plantes sauvages de notre région
Rue du Moulin de Champdamoy Place de la Fontaine Quincey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-08
À la découverte des plantes sauvages de notre région. Petite promenade en sous-bois d’environ 2km à la découverte des bienfaits des plantes sauvages comestibles de notre région. Apporter un petit carnet et un stylo. .
Rue du Moulin de Champdamoy Place de la Fontaine Quincey 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English :
L’événement À la découverte des plantes sauvages de notre région Quincey a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL