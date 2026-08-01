À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Route Zahiola Macaye
dimanche 30 août 2026 · Route Zahiola · Macaye
Informations pratiques
Macaye
À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye
Route Zahiola Baigura Macaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Une journée portes ouvertes insolite visitez une exploitation de thé au pied du mont Baigura.
-10h
-14h
-16h .
Route Zahiola Baigura Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 58 73 59
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English : À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye
L’événement À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Macaye a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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