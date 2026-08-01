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À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Route Zahiola Macaye

dimanche 30 août 2026 · Route Zahiola · Macaye

À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Route Zahiola Macaye

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route Zahiola
Adresse
Baigura
Ville
64240 Macaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Macaye

À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye

Route Zahiola Baigura Macaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Une journée portes ouvertes insolite visitez une exploitation de thé au pied du mont Baigura.
-10h
-14h
-16h   .

Route Zahiola Baigura Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 58 73 59 

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English : À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye

L’événement À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Macaye a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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