À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Route Zahiola Macaye

Informations pratiques

Macaye

À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye

Route Zahiola Baigura Macaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Une journée portes ouvertes insolite visitez une exploitation de thé au pied du mont Baigura.

-10h

-14h

-16h .

Route Zahiola Baigura Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 58 73 59

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English : À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye

L’événement À la découverte des producteurs de thé basque à Macaye Macaye a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque