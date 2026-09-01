Rando gourmande à la ferme Ibarria Ferme Ibarria Macaye
samedi 19 septembre 2026 · Ferme Ibarria · Macaye
Informations pratiques
Macaye
Rando gourmande à la ferme Ibarria
Ferme Ibarria 420 Ibarreko Bidea Macaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une découverte de la ferme à travers deux parcours de randonnées ponctués d’excellents produits du terroir à l’occasion de pauses gourmandes.
-Parcours marcheurs départ de 9h à 9h30 9.7km
-Parcours familles départ de 10h à 10h30 4.5km
Chiens tenus en laisse acceptés.
Repas des producteurs proposés à la fin de la rando. .
Ferme Ibarria 420 Ibarreko Bidea Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Rando gourmande à la ferme Ibarria
L’événement Rando gourmande à la ferme Ibarria Macaye a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Pays Basque