Rando gourmande à la ferme Ibarria Ferme Ibarria Macaye

Informations pratiques

Macaye

Rando gourmande à la ferme Ibarria

Ferme Ibarria 420 Ibarreko Bidea Macaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une découverte de la ferme à travers deux parcours de randonnées ponctués d’excellents produits du terroir à l’occasion de pauses gourmandes.

-Parcours marcheurs départ de 9h à 9h30 9.7km

-Parcours familles départ de 10h à 10h30 4.5km

Chiens tenus en laisse acceptés.

Repas des producteurs proposés à la fin de la rando. .

Ferme Ibarria 420 Ibarreko Bidea Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Rando gourmande à la ferme Ibarria

L’événement Rando gourmande à la ferme Ibarria Macaye a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Pays Basque