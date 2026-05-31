A la découverte des p’tites bêtes du Laizon, Parking de l’Église, Soumont-Saint-Quentin
A la découverte des p’tites bêtes du Laizon, Parking de l’Église, Soumont-Saint-Quentin samedi 8 août 2026.
A la découverte des p’tites bêtes du Laizon Samedi 8 août, 14h00 Parking de l’Église Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T14:00:00+02:00 – 2026-08-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T14:00:00+02:00 – 2026-08-08T16:00:00+02:00
Chaussez de bottes et équipez d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le Laizon. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.
(1km/2h) – Niveau 1
Parking de l’Église Parking de l’Église SOUMONT-SAINT-QUENTIN Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]
Partez à la découverte de la petite faune insoupçonnée des cours d’eau !
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