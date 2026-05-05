Découverte des traces d’animaux, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin

Découverte des traces d’animaux Mercredi 12 août, 14h00 Parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Venez observer, les empreintes, terriers, poils, plumes, restes de repas, crottes, … Autant d’indices laissés par les animaux et qui passeront inaperçus à qui n’y prend pas garde. Mais en ouvrant l’œil, ces traces vous dévoileront bien des secrets ! Partez sur les traces des animaux sauvages et apprenez à les identifier !

(5km/2h30) – Niveau 2

Parking de l’église Parking de l’église SOUMONT-SAINT-QUENTIN Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]

Venez observer, les empreintes, terriers, poils, plumes, restes de repas, crottes, … Autant d’indices laissés par les animaux et qui passeront inaperçus à qui n’y prend pas garde. Mais en ouvran…