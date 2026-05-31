Découverte des traces d’animaux, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin
Découverte des traces d’animaux, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin mercredi 12 août 2026.
Découverte des traces d’animaux Mercredi 12 août, 14h00 Parking de l’église Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00
Venez observer, les empreintes, terriers, poils, plumes, restes de repas, crottes, … Autant d’indices laissés par les animaux et qui passeront inaperçus à qui n’y prend pas garde. Mais en ouvrant l’œil, ces traces vous dévoileront bien des secrets ! Partez sur les traces des animaux sauvages et apprenez à les identifier !
(5km/2h30) – Niveau 2
Parking de l’église Parking de l’église SOUMONT-SAINT-QUENTIN Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]
Venez observer, les empreintes, terriers, poils, plumes, restes de repas, … Autant d’indices laissés par les animaux et qui passeront inaperçus à qui n’y prend pas garde.
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