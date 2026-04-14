À la découverte des reptiles, Vieux-Bourg, Genève

À la découverte des reptiles Jeudi 23 avril, 09h00 Vieux-Bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:00:00+02:00

Découvrez le monde captivant de ces animaux discrets lors d’une balade à proximité des berges de la Seymaz. Avec un peu de chance et si les conditions météo le permettent, il sera possible d’observer une ou plusieurs espèces.

Cette balade se faire en collaboration avec l’Association pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles et les Trois-Chêne.

Gratuit, places limités et inscription obligatoire par mail : tbm@chene-bougeries.ch ou par téléphone au 022 869 17 71 (du lundi au jeudi)

Vieux-Bourg Avenue du vieux-Bourg 1225 Chêne-Bourg Genève 1225 Genève [{« link »: « mailto:tbm@chene-bougeries.ch »}]

La région des Trois-Chêne offre des habitats favorables à plusieurs espèces de reptiles dont certaines sont menacées.

Julien Dejeu