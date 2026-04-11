Merry-sur-Yonne

A la découverte des rochers du Saussois

Merry-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Les rochers du Saussois sont un site emblématique de l’ Yonne, récemment labellisé Espace Naturel Sensible . Participez à cette balade commentée qui mêlera observations, lecture de paysage et compréhension de la gestion de cet espace naturel protégé. Parcours avec du dénivelé positif et négatif, comportant des passages compliqués. Deux départs de visite proposés à 10 h et à 14 h 30 ( durée 2 H). Inscription obligatoire. Toutes les animations du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne sont sur: www.cen-bourgogne.fr .

Merry-sur-Yonne 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animations@cen-bourgogne.fr

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English : A la découverte des rochers du Saussois

L’événement A la découverte des rochers du Saussois Merry-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay