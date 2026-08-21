À la découverte des Salins, Médiathèque métropolitaine de Fos-sur-mer, Fos-sur-Mer

Informations pratiques

À la découverte des Salins Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque métropolitaine de Fos-sur-mer Bouches-du-Rhône

12 places. Enfants de moins de 15 ans obligatoirement accompagnés. Prévoir un équipement adéquat pour l’extérieur : chaussures de marche, vêtements adaptés, anti-moustiques, chapeau, pique-nique, eau en quantité suffisante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Balade-pique-nique au coeur des Salins : visite commentée à deux voix.

Au cours de cette balade de 5 à 6 kilomètres, les participants iront à la rencontre du patrimoine naturel, culturel et historique de ce site exceptionnel :

La création des Salins, leur fonctionnement et entretien, l’exploitation du sel au Moyen Age, les premières industries et les mutations du territoire, l’observation de la faune et de la flore et son évolution avec point d’étape à l’observatoire.

Une échapée sur la colline est prévue pour effectuer une lecture du paysage. Des jumelles basiques seront prêtées.

Médiathèque métropolitaine de Fos-sur-mer 40 rue des Nénuphars 13270 Fos-sur-mer Fos-sur-Mer 13270 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 11 27 58 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 27 58 »}] Parking gratuit

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©Frédéric Marty – Métropole Aix-Marseille-Provence