À la découverte du castor d’Europe

Vandy Ardennes

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez découvrir la vie fascinante de cette espèce récemment présente sur les rivières Aisne et Aire, et identifier les traces et indices laissés sur son passage.Sorties commentées et gratuites, inscription obligatoire auprès du service Natura 2000.Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.

Vandy 08400 Ardennes Grand Est +33 6 33 40 73 70 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

Come and discover the fascinating life of this species, recently present on the Aisne and Aire rivers, and identify the traces and clues left in its wake.Free guided tours, registration required with the Natura 2000 department.The meeting place will be communicated on registration.

German :

Entdecken Sie das faszinierende Leben dieser Art, die erst seit kurzem in den Flüssen Aisne und Aire vorkommt, und identifizieren Sie die Spuren und Hinweise, die auf ihrem Weg hinterlassen wurden.Kommentierte und kostenlose Ausflüge, Anmeldung bei der Abteilung Natura 2000 erforderlich.Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Italiano :

Venite a scoprire l’affascinante vita di questa specie, comparsa di recente sui fiumi Aisne e Aire, e a individuare le tracce e gli indizi lasciati dalla sua presenza. Le visite guidate sono gratuite, ma è necessario iscriversi al dipartimento Natura 2000. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

Espanol :

Venga a descubrir la fascinante vida de esta especie, aparecida recientemente en los ríos Aisne y Aire, y a identificar las huellas y pistas dejadas a su paso. Las visitas guiadas son gratuitas, pero es necesario inscribirse en el departamento Natura 2000. El lugar de encuentro se comunicará en el momento de la inscripción.

