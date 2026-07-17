À la découverte du château de Clémery, Château, Clémery

Informations pratiques

À la découverte du château de Clémery Dimanche 20 septembre, 14h00 Château Meurthe-et-Moselle

Payant : 5€ adulte, 2€ 10-18 ans, gratuit moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite commentée du château et des jardins vous est proposée.

Un départ est prévu toutes les 40 minutes.

Château 3 rue du Château 54610 Clémery Clémery 54610 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 31 31 14 Le château de Clémery, dans la vallée de la Seille, fut d’abord une maison forte, propriété d’Antoine Warin, argentier des ducs de Lorraine.

Entre 1783 et 1829, on supprima les tours et le pont levis côté sud. C’est à la suite du mariage, en 1861, de Julie Arnout avec Eugène de Ladoucette, que le château parvint, par les femmes, aux propriétaires actuels. Ce mariage donna lieu à des transformations réalisées par l’architecte nancéien Prosper Morey, sur les plans d’Arthur Diet : surélévation des tours, création d’un corps central au nord, modification de l’allure extérieure et de la disposition intérieure, faisant du lieu un château moderne, dans la continuité des apports du XVIIIe siècle, tout en gardant les traces du château médiéval d’origine.

Les allées du parc mènent à la Seille. Le château, encadré par deux platanes du XVIIIe siècle, est précédé à l’entrée d’un séquoia des années 1880.

Le domaine comprend orangerie, verger et potager, ainsi que d’anciennes écuries. voiture, vélo

Une visite commentée du château et des jardins vous est proposée.

© Bertrand Wary