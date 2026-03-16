A la découverte du courtil d’Agenvillers Agenvillers
A la découverte du courtil d’Agenvillers Agenvillers samedi 26 septembre 2026.
A la découverte du courtil d’Agenvillers
5 Rue Henri Corne Agenvillers Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
[Sortie nature]
En picard, on utilisait le mot “courtil” pour désigner un jardin clos entouré de haies. Le Parc naturel régional s’est donné pour ambition de préserver les “villages-courtils” dont la spécificité est d’être entourés d’une auréole bocagère.
Venez parcourir l’un d’eux et découvrir leurs atouts et comment les préserver.
Bon à savoir
Durée 1h30
Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/le-courtil-de-agenvillers/
[Sortie nature]
En picard, on utilisait le mot “courtil” pour désigner un jardin clos entouré de haies. Le Parc naturel régional s’est donné pour ambition de préserver les “villages-courtils” dont la spécificité est d’être entourés d’une auréole bocagère.
Venez parcourir l’un d’eux et découvrir leurs atouts et comment les préserver.
Bon à savoir
Durée 1h30
Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/le-courtil-de-agenvillers/ .
5 Rue Henri Corne Agenvillers 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Nature outing]
In Picardy, the word ?courtil? was used to designate an enclosed garden surrounded by hedges. The Parc Naturel Régional has set itself the goal of preserving ?village-courtils?, which are unique in that they are surrounded by a halo of hedgerows.
Come and visit one of them and discover its assets and how to preserve them.
Good to know
Duration: 1h30
Price: ?6/person, free for under-16s
Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/le-courtil-de-agenvillers/
L’événement A la découverte du courtil d’Agenvillers Agenvillers a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées