À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine Par Les Inventeurs, Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste, Paris

À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine

Par Les Inventeurs 6 et 7 juin Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste Paris

En famille – enfants accompagnés dès 6 ans – Gratuit – sur réservation se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’activité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:15:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:50:00+02:00 – 2026-06-07T13:40:00+02:00

À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine

Par Les Inventeurs

Comme Zadkine qui se laissait guider par les découvertes fortuites dans son jardin et par le surgissement des formes dans la nature, découvrons comment apprivoiser la technique du cyanotype pour réaliser un magnifique herbier bleu cyan ou une photo unique d’une des sculptures du musée.

Cet atelier est mené par Les Inventeurs, fondateurs d’un espace dédié à la création et la fabrication pour les adultes, les adolescents et les enfants !

Le samedi 6 et le dimanche 7 juin 2026 à 10h15, 11h30 et à 12h45 durée 40 minutes. Inscrire enfants et adultes. Se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’activité

Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste 100 bis rue d’Assas 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-du-cyanotype-dans-le-jardin-du-musee-zadkine-atelier-en-famille-des-6-ans »}] A quelques pas du jardin du Luxembourg, et du quartier de Montparnasse, le musée Zadkine, dérobé au regard des passants, enclos en ses murs recouverts de vigne vierge est un véritable havre de paix, auquel contribue son merveilleux jardin, coeur battant du musée le faisant vivre au rythme des saisons et de la lumière naturelle. Les sculptures qui le peuplent sont disséminées parmi une végétation abondante aux essences multiples, prunus, érables, bouleau… Certaines des sculptures présentées dans le jardin (Orphée, le Torse de la ville détruite) occupent le même emplacement que du vivant de Zadkine. M° Notre-Dame / RER B Port Royal / Bus 38, 82, 83, 91

À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine

© musée Zadkine Paris Musées