À la découverte du Haras national de Saint-Lô Saint-Lô
À la découverte du Haras national de Saint-Lô Saint-Lô samedi 11 juillet 2026.
Saint-Lô
À la découverte du Haras national de Saint-Lô
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Haras National de Saint-Lô vous ouvre ses portes cet été !
En vacances dans la Manche ? Ne manquez pas une sortie en famille au Haras National de Saint-Lô, un lieu plein d’histoire et de découvertes autour du cheval.
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h, venez visiter le musée et plongez dans la grande aventure du Haras à travers une exposition passionnante sur son histoire.
Exposition au cœur du musée de l’artiste Marine OUSSEDIK.
Un après-midi ludique, culturel et dépaysant à partager en famille dans un cadre unique ! .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25 information@polehippiquestlo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte du Haras national de Saint-Lô
L’événement À la découverte du Haras national de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Les Hétéroclites Saint-Lô 13 juin 2026
- Vide-grenier Saint-Lô 14 juin 2026
- Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature Saint-Lô 17 juin 2026
- Atelier 6 mois – 3 ans « À tous petits pas, la nature, fêtons l’arrivée de l’été au musée », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô 17 juin 2026
- Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô 17 juin 2026