À la découverte du Haras national de Saint-Lô Saint-Lô samedi 11 juillet 2026.

Saint-Lô

À la découverte du Haras national de Saint-Lô

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Haras National de Saint-Lô vous ouvre ses portes cet été !

En vacances dans la Manche ? Ne manquez pas une sortie en famille au Haras National de Saint-Lô, un lieu plein d’histoire et de découvertes autour du cheval.

Du mardi au dimanche, de 14h à 18h, venez visiter le musée et plongez dans la grande aventure du Haras à travers une exposition passionnante sur son histoire.

Exposition au cœur du musée de l’artiste Marine OUSSEDIK.

Un après-midi ludique, culturel et dépaysant à partager en famille dans un cadre unique ! .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25 information@polehippiquestlo.fr

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L’événement À la découverte du Haras national de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Saint-Lô