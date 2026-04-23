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Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 5 Place du Champ-de-Mars

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Saint-Lô

Visites flash > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

A l’occasion du dimanche de gratuité (premier dimanche du mois), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !

Entrée libre Visite à 15,16 et 17h Informations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr   .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55  musee@saint-lo.fr

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English : Visites flash > Musée d’art et d’histoire

L’événement Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô

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