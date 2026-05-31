Visites flash des collections, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô
Visites flash des collections, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô dimanche 5 juillet 2026.
Visites flash des collections Dimanche 5 juillet, 15h00, 16h00, 17h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00
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A l’occasion du dimanche de gratuité, venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections! Visite guidée Art
Ville de Saint-Lô
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