Le Mont Saint-Michel dans l’œil des photographes. Les pionniers et les grands maîtres du XXe siècle Archives départementales de la Manche Saint-Lô

Informations pratiques

Saint-Lô

Le Mont Saint-Michel dans l’œil des photographes. Les pionniers et les grands maîtres du XXe siècle

Archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-12-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Exposition photographique

labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture et réalisée en coproduction par les Archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche et la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Il y a deux cents ans, Nicéphore Niépce inventait le procédé photographique. Les photographes du XIXe siècle se sont très vite intéressés aux paysages et aux sites remarquables, parmi lesquels le Mont Saint-Michel. Les premiers clichés du célèbre monument ont vraisemblablement été produits en 1852. Ces première photographies ont été les témoins d’une période marquée par de grandes évolutions du monument la fermeture de la prison, la restauration de l’abbaye mais aussi le développement du tourisme et la renaissance des pèlerinages.

C’est donc une découverte du Mont Saint-Michel à la fin du XIXe siècle que propose le parcours de cette exposition. Après avoir traversé la baie avec Tombelaine et l’ancienne digue, le public pourra remonter le village puis pénétrer dans l’abbaye, visiter l’église abbatiale, parcourir les différentes salles de la Merveille le cloître, le réfectoire, la salle des Chevaliers, la salle des Hôtes, puis les célèbres cachots, avant de sortir par les jardins. Au cours de ce circuit, il pourra croiser des figures emblématiques du Mont Saint-Michel à la Belle Époque la mère Poulard, le marquis de Tombelaine ou Monseigneur Bravard et revivre des événements importants pour l’histoire du lieu, des fouilles de 1875 au XIIe centenaire en 1908-1909. Au total, près de 150 photographies, dont la plus ancienne conservée aux Archives de la Manche, sont exposées.

Dans une pièce annexe, les visiteurs pourront, en outre, découvrir les œuvres de quatre grands maîtres contemporains Jean Mounicq, René Jacques, Willy Ronis et Michael Kenna. Ces clichés de la seconde moitié du XXe siècle sont tous issus des collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, établissement culturel à caractère national du ministère de la Culture. .

Archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10 archives50@manche.fr

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English : Le Mont Saint-Michel dans l’œil des photographes. Les pionniers et les grands maîtres du XXe siècle

L’événement Le Mont Saint-Michel dans l’œil des photographes. Les pionniers et les grands maîtres du XXe siècle Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par CD50 Culture