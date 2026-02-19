À la découverte du Marais de Contres

Contres Cher

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

2026-05-30

Sortie nature avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Partons à la découverte du plus grand marais alcalin de la région ! Au gré de cette balade, vous découvrirez les plantes remarquables, les étonnants insectes et l’histoire de ce site !

Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 5 .

Contres 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Nature outing with the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

