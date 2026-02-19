À la découverte du Marais de Contres Contres
Contres Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
2026-05-30
Sortie nature avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Partons à la découverte du plus grand marais alcalin de la région ! Au gré de cette balade, vous découvrirez les plantes remarquables, les étonnants insectes et l’histoire de ce site !
Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 5 .
Contres 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
Nature outing with the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
