A la découverte du marais de Saigneville

Petit Port Saigneville Somme

[Sortie nature]

Partez à la découverte du marais communal de Saigneville, un espace naturel remarquable au cœur de la vallée de la Somme. Accompagné d’un guide, explorez ses paysages et observez une faune et une flore d’une grande richesse. Une sortie idéale pour comprendre l’équilibre entre activité humaine et nature.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marais-de-saignevile-240/

Rdv au pont de Petit-Port

Petit Port Saigneville 80230 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Discover the Saigneville marsh, a remarkable natural area in the heart of the Somme valley. Accompanied by a guide, explore its landscapes and observe its rich flora and fauna. An ideal outing to understand the balance between human activity and nature.

Good to know

Duration: 1h30

Price: 6? per person, free for children under 16

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marais-de-saignevile-240/

Meeting point at Petit-Port bridge

