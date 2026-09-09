A la découverte du parc du château de Courcival, église de Courcival, Courcival

Informations pratiques

A la découverte du parc du château de Courcival Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 église de Courcival Sarthe

40 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A la découverte du parc du château de Courcival

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Association culturelle de Courcival vous invite à découvrir le parc du château de Courcival à travers son histoire et son patrimoine botanique.

Rendez-vous devant l’église

Au fil de la promenade, nous partirons à la recherche des traces laissées par l’ancien château et par les différentes transformations du domaine. L’organisation du parc, ses perspectives, ses arbres et sa végétation permettront d’évoquer l’évolution des lieux et de mieux comprendre le paysage que nous connaissons aujourd’hui.

Cette visite commentée sera l’occasion de porter un regard nouveau sur un site familier, où l’histoire se lit encore dans le relief, les chemins et les plantations.

A propos du conférencier

Régis Juvigny est paysagiste DPLG, diplômé en 1987 de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles, où il a notamment été formé à l’étude des jardins historiques.

Il a travaillé au sein de plusieurs Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Il est installé dans l’Yonne, dans le Nord de la Bourgogne.

Botaniste, il intervient également à l’École nationale supérieure de paysage de Lille. Il est par ailleurs spécialiste des jardins traditionnels coréens.

église de Courcival église de Courcival, 72210 Courcival Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire 0782415017 https://courcival.fr/a-la-decouverte-du-parc-du-chateau-de-courcival/ L’Association culturelle de Courcival vous invite à découvrir le parc du château de Courcival à travers son histoire et son patrimoine botanique.

Au fil de la promenade, nous partirons à la recherche des traces laissées par l’ancien château et par les différentes transformations du domaine. L’organisation du parc, ses perspectives, ses arbres et sa végétation permettront d’évoquer l’évolution des lieux et de mieux comprendre le paysage que nous connaissons aujourd’hui.

Cette visite commentée sera l’occasion de porter un regard nouveau sur un site familier, où l’histoire se lit encore dans le relief, les chemins et les plantations. Rendez-vous devant l’église. Parking dans le centre du Bourg.

A la découverte du parc du château de Courcival

©ACDCourcival, 2026