Informations pratiques

Courcival

Le chant des oiseaux ce qu’ils se disent vraiment

Courcival Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Causerie et exposition au Chalet de Courcival le 26 septembre à 16h.

L’alouette tirelire, la fauvette zinzinule, le geai cageole, le merle ﬂûte, la mésange titine !

Des solistes ? Des chœurs ? Des virtuoses ? Des imitateurs ?

Venez écouter et comprendre leurs mélodies des parades pour séduire, des histoires de territoire, des chers-ennemis à accepter mais pas trop près, et des dialectes locaux pleins d’accents différents.

En complément de la conférence, découvrez en exclusivité une exposition d’aquarelles originales issues d’un album jeunesse en cours de réalisation. À travers des planches grand format, partez à la rencontre des oiseaux des bois, des haies, des champs et d’eau.

Damien Drillet est un ornithologue amateur passionné et photographe animalier, ancien ingénieur en aéronautique désormais installé à Montmirail. Il allie sa sensibilité littéraire à sa passion pour la biodiversité il crée des expositions photographiques poétiques, participe à des conférences pédagogiques, contribue à des événements naturalistes régionaux, et s’implique régulièrement dans les sorties, forums ou salons. .

Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 41 50 17

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English :

Talk and exhibition at the Chalet de Courcival on September 26 at 4:00 p.m.

L’événement Le chant des oiseaux ce qu’ils se disent vraiment Courcival a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Maine Saosnois