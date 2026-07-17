Informations pratiques

Courcival

L’eau d’où vient-elle ? Où va-t-elle ?

Courcival Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

L’eau, un voyage fascinant à découvrir !

Le 5 septembre 2026, l’Association culturelle de Courcival vous invite à une conférence intitulée L’eau d’où vient-elle, où va-t-elle ? . Venez découvrir le parcours de cette ressource essentielle, mieux comprendre son cycle et échanger autour de cet élément indispensable à notre quotidien. Une rencontre accessible à tous, curieux de nature et passionnés de découvertes. .

Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 41 50 17

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English :

Water: A Fascinating Journey to Discover!

L’événement L’eau d’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Courcival a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Maine Saosnois