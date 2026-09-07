À la découverte du patrimoine de Fleurie en Beaujolais, Mairie de Fleurie, Fleurie

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine de Fleurie en Beaujolais 19 et 20 septembre Mairie de Fleurie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour sa première édition, la commune de Fleurie en Beaujolais vous invite à parcourir plusieurs sites emblématiques, marquant l’histoire, l’architecture et le terroir du village.

Cet événement s’articule autour de deux circuits thématiques dans le bourg le 19 septembre et autour de la colline de la chapelle de la Madone le 20 septembre.

Mairie de Fleurie 62 rue des crus 69820 FLEURIE Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0667956383 https://www.fleurie.fr

Pour sa première édition, la commune de Fleurie en Beaujolais vous invite à parcourir plusieurs sites emblématiques, marquant l’histoire, l’architecture et le terroir du village.

©Fleurie