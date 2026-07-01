A la découverte du patrimoine mancéen, Mairie de Mancy, Mancy

Informations pratiques

A la découverte du patrimoine mancéen Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Mancy Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Mancy vous ouvre les portes de son église et de sa salle du Conseil pour une découverte de son patrimoine et de son histoire.

Au fil de la visite, vous en apprendrez davantage sur ces lieux emblématiques de la vie communale, ainsi que sur les aménagements et les évolutions qui ont façonné la salle du Conseil au fil du temps.

Une occasion privilégiée de mieux connaître l’histoire de Mancy.

Mairie de Mancy Grande rue 51530 Mancy Mancy 51530 Marne Grand Est

La commune de Mancy vous ouvre les portes de son église et de sa salle du Conseil pour une découverte de son patrimoine et de son histoire.

©Epernay Agglo Champagne