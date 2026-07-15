Informations pratiques

Perros-Guirec

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE MARIN DES 7 ÎLES ET DU BÂTI DE L’ÎLE AUX MOINES avec la LPO et 7 îles 2000

La gare maritime de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Circuit sur l’île aux moines, au cœur de la réserve des 7 îles, présentant la protection de la biodiversité et l’extension de la réserve en 2023, son histoire, son architecture ainsi que les actions de restauration.

20/09 10h>16h30. Réservation obligatoire auprès d’Armor Navigation 02 96 91 10 00.

Prix de la traversée 13.50€

Rendez-vous à la gare maritime de Trestraou à 9h30. Retour prévu à 16h30. Prévoir son pique-nique, une tenue adaptée à la météo ainsi que des chaussures de marche. Sortie déconseillée aux enfants en bas âge. .

La gare maritime de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 10 00

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English :

L’événement À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE MARIN DES 7 ÎLES ET DU BÂTI DE L’ÎLE AUX MOINES avec la LPO et 7 îles 2000 Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose