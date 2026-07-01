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AGENDA · Perros-Guirec

Brunch au Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec

dimanche 19 juillet 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Plage de Trestraou
Adresse
58 Boulevard Joseph le Bihan
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Brunch au Restaurant L’Haliotis

Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:30:00
fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Brunch avec des produits sucrés et salés, charcuteries, viennoiseries, fruits frais…
Savourez aussi des plats chauds et des desserts gourmands.   .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 00 43 

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English :

L’événement Brunch au Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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