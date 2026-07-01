À la découverte du patrimoine Pornicais, Place du Môle, 44210 Pornic, Pornic

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine Pornicais 19 et 20 septembre Place du Môle, 44210 Pornic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la diversité du patrimoine pornicais le temps de visites thématiques. Parmi les thèmes cette année : le paysage balnéaire, les mégalithes, le bourg de Sainte-Marie, la gare, le quartier des Halles et celui des sables, les arbres remarquables, etc.

Réservations : patrimoine@pornic.fr jusqu’au vendredi 18, puis sur le stand Place du Môle

Place du Môle, 44210 Pornic place du môle 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:patrimoine@pornic.fr »}]

Découvrez la diversité du patrimoine pornicais le temps de visites thématiques. Parmi les thèmes cette année : le paysage balnéaire, les mégalithes, le bourg de Sainte-Marie, la gare, le quartier des…

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