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À la découverte du patrimoine Pornicais, Place du Môle, 44210 Pornic, Pornic

samedi 19 septembre 2026 · Place du Môle, 44210 Pornic · Pornic

À la découverte du patrimoine Pornicais, Place du Môle, 44210 Pornic, Pornic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Môle, 44210 Pornic
Adresse
place du môle 44210 Pornic
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique

À la découverte du patrimoine Pornicais 19 et 20 septembre Place du Môle, 44210 Pornic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la diversité du patrimoine pornicais le temps de visites thématiques. Parmi les thèmes cette année : le paysage balnéaire, les mégalithes, le bourg de Sainte-Marie, la gare, le quartier des Halles et celui des sables, les arbres remarquables, etc.
Réservations : patrimoine@pornic.fr jusqu’au vendredi 18, puis sur le stand Place du Môle

Place du Môle, 44210 Pornic place du môle 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:patrimoine@pornic.fr »}]
Découvrez la diversité du patrimoine pornicais le temps de visites thématiques. Parmi les thèmes cette année : le paysage balnéaire, les mégalithes, le bourg de Sainte-Marie, la gare, le quartier des…

©Ville de Pornic

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