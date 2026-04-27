Stage bande dessinée Pornic
Stage bande dessinée Pornic lundi 20 juillet 2026.
Pornic
Stage bande dessinée
4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:30:00
fin : 2026-07-20 13:00:00
Date(s) :
2026-07-20
De la bulle au crayon crée ta propre bande dessinée en une matinée avec Céci Rjass
Au programme
Glissez-vous dans la peau d’un auteur de BD le temps d’une matinée créative ! Sous l’œil expert de Cécile (Ceci Rjass), illustratrice pornicaise, les jeunes explorent toutes les étapes de la création.
L’objectif ? Apprendre les bases du 9ème art de manière ludique et repartir avec une mini-BD de 5 cases réalisée de A à Z
Apprentissage technique dessin de personnages, donner du mouvement, traduire les expressions du visage et les émotions.
Narration initiation au cadrage et à l’écriture de scénario.
Accompagnement Cécile guide chaque participant pas à pas pour l’aider à trouver son propre style.
Le petit plus pas besoin d’être un pro du dessin, seule l’envie de raconter une histoire compte ! Chaque participant repart avec sa création et un support de cours pour continuer l’aventure à la maison. .
4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr
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English :
From bubble to pencil: create your own comic strip in one morning with Céci Rjass
L’événement Stage bande dessinée Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
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