Pornic

Stage bande dessinée

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-20 13:00:00

Date(s) :

2026-07-20

De la bulle au crayon crée ta propre bande dessinée en une matinée avec Céci Rjass

Au programme

Glissez-vous dans la peau d’un auteur de BD le temps d’une matinée créative ! Sous l’œil expert de Cécile (Ceci Rjass), illustratrice pornicaise, les jeunes explorent toutes les étapes de la création.

L’objectif ? Apprendre les bases du 9ème art de manière ludique et repartir avec une mini-BD de 5 cases réalisée de A à Z

Apprentissage technique dessin de personnages, donner du mouvement, traduire les expressions du visage et les émotions.

Narration initiation au cadrage et à l’écriture de scénario.

Accompagnement Cécile guide chaque participant pas à pas pour l’aider à trouver son propre style.

Le petit plus pas besoin d’être un pro du dessin, seule l’envie de raconter une histoire compte ! Chaque participant repart avec sa création et un support de cours pour continuer l’aventure à la maison. .

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

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English :

From bubble to pencil: create your own comic strip in one morning with Céci Rjass

L’événement Stage bande dessinée Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic