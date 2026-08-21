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A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant’Andria (Feliceto), Feliceto, chapelle St Roch, Feliceto

vendredi 18 septembre 2026 · Feliceto, chapelle St Roch · Feliceto

A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant’Andria (Feliceto), Feliceto, chapelle St Roch, Feliceto

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Feliceto, chapelle St Roch
Adresse
Feliceto
Ville
20225 Feliceto
Département
Haute-Corse
Tarif
https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571

A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant’Andria (Feliceto) 18 – 20 septembre Feliceto, chapelle St Roch Haute-Corse

https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T02:30:00+02:00 – 2026-09-18T03:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Rando 23 : Boucle de Sant’Andria (Feliceto)
Descriptif : Au départ du village de Feliceto, balade sous le village sur les chemins menant aux anciens jardins ponctués de moulins en passant par le pont génois enjambant le Regino.
Lien OTI : https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571
Le pont Saint Roch est un élément majeur du patrimoine bâti de Feliceto. Fortement dégradé, il a besoin d’une restauration urgente. Si vous souhaitez soutenir ce projet une collecte est en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-saint-roch-de-feliceto/102406

Feliceto, chapelle St Roch Feliceto Feliceto 20225 Haute-Corse Corse [{« link »: « https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571 »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-saint-roch-de-feliceto/102406 »}]
Rando 23 : Boucle de Sant’Andria (Feliceto)

Fondation du patrimoine

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