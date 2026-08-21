A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant’Andria (Feliceto), Feliceto, chapelle St Roch, Feliceto

Informations pratiques

A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant’Andria (Feliceto) 18 – 20 septembre Feliceto, chapelle St Roch Haute-Corse

https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T02:30:00+02:00 – 2026-09-18T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Rando 23 : Boucle de Sant’Andria (Feliceto)

Descriptif : Au départ du village de Feliceto, balade sous le village sur les chemins menant aux anciens jardins ponctués de moulins en passant par le pont génois enjambant le Regino.

Lien OTI : https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571

Le pont Saint Roch est un élément majeur du patrimoine bâti de Feliceto. Fortement dégradé, il a besoin d’une restauration urgente. Si vous souhaitez soutenir ce projet une collecte est en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-saint-roch-de-feliceto/102406

Feliceto, chapelle St Roch Feliceto Feliceto 20225 Haute-Corse Corse [{« link »: « https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571 »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-saint-roch-de-feliceto/102406 »}]

Rando 23 : Boucle de Sant’Andria (Feliceto)

Fondation du patrimoine