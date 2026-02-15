Stage Casting Jeu à la caméra Pioggiola
Stage Casting Jeu à la caméra A Stazzona Pioggiola Haute-Corse 2025-12-08 09:00:00 2025-12-08 09:00:00
Stage Casting Jeu à la caméra A Stazzona Pioggiola Haute-Corse 2025-12-08 09:00:00 2025-12-08 09:00:00
9 et 10 mars Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B) Vescovato, route du stade, 20215 Vescovato Optimiser la valorisation technique et économique des bovins par la connaissance de la carcasse et de sa découpe
Samedi 11 avril, 09h00 CPIE A Rinascita - Corte Corte, 7 Rue du Colonel Feracci, 20250 Corte Journée événementielle sur le thème de l'argent et des précarités. Tables rondes, animations ludiques sur l'esprit critique, loto, troc géant.
Montée historique de Speloncato Speloncato Haute-Corse 2026-03-28 2026-03-28
Delta du Fangu Parking de la Tour 20245 Galéria Haute-Corse Corse Découvrez le delta Fango et sa réserve de biosphère de façon originale avec cette balade/découverte écologique en canoë Kayak biplace ou monoplace.
Accessible à tous
A Petralbinca Place du village Pietralba Haute-Corse 2026-06-07 2026-06-07
Stages Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse A Stazzona Pioggiola Haute-Corse 2026-07-12 08:45:00 2026-07-12 08:45:00
Festivoce Auditorium Pigna Haute-Corse Vendredi 2026-07-15 10:00:00 2026-07-15 10:00:00
Les Nuits de la Guitare de Patrimonio Théâtre de Verdure Patrimonio Haute-Corse 2026-07-20 2026-07-20
Festival du Film de Lama Village Lama Haute-Corse 2026-07-25 14:00:00 2026-07-25 14:00:00
Les 27es Rencontres Internationales de Théâtre du Ghjunsani A Stazzona Pioggiola Haute-Corse 2026-08-01 2026-08-01
Rencontres de Chants Polyphoniques Salle de spectacles Avenue Christophe Colomb Calvi Haute-Corse 2026-09-15 2026-09-15
International de pétanque Le Paoli Place Paoli L'Île-Rousse Haute-Corse 2026-09-17 2026-09-17
35e édition Course A Paolina Port L'Île-Rousse Haute-Corse 2026-09-26 07:00:00 2026-09-26 07:00:00