La Corse pendant l’Antiquité romaine, vie quotidienne, économie et culture – DRAC, SRA, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

La Corse pendant l’Antiquité romaine, vie quotidienne, économie et culture – DRAC, SRA 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

10 personnes maximum pour une durée de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Le projet consiste via l’utilisation de malles pédagogiques à illustrer le propos concernant les connaissances actuelles relatives aux populations de la Corse à l’époque romaine. On utilisera à cette fin les textes grecs et romains ainsi que les dernières données issues des découvertes archéologiques. Il s’agira de développer un discours pour le grand public à partir d’objets (céramiques..) qui seront présentés sur un stand.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©mairie de Lumio