« Il était une église et une tour côtière… » : puzzle 3D, jeux et immersion numérique – LRA, Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

« Il était une église et une tour côtière… » : puzzle 3D, jeux et immersion numérique – LRA, Inrap 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

12 personnes maximum pour une durée de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Cet atelier est l’occasion d’être en immersion dans une église médiévale et une tour côtière grâce à la 3D ! Deux maquettes-puzzles et des jeux permettront de s’amuser tout en apprenant le vocabulaire et l’histoire de ces monuments.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

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