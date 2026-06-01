Capula, château des seigneurs Biancolacci – Collectivité de Corse, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio
Capula, château des seigneurs Biancolacci – Collectivité de Corse, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio vendredi 12 juin 2026.
Capula, château des seigneurs Biancolacci – Collectivité de Corse Vendredi 12 juin, 09h00, 13h00 Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse
12 personnes maximum pour une durée de 20-30 minutes environ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00
Présentation d’une maquette du château de Capula, ancienne résidence des seigneurs Biancolacci. La maquette servira de support pour décrire et comprendre les principales composantes d’un château médiéval corse, en expliquant le rôle et la fonction de chacune (enceinte, tour, donjon, logis seigneurial).
Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking
Présentation d’une maquette du château de Capula, ancienne résidence des seigneurs Biancolacci. La maquette servira de support pour décrire et comprendre les principales composantes d’un château en…
©Chantal de Peretti
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