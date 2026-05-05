Céramiqu’astrophe – musée de Mariana, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Céramiqu’astrophe – musée de Mariana 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

8 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Découvrez le métier de céramologue qui fait parler les vieux pots cassés. En observant les différentes céramiques collectées à Mariana, accédez à la vie quotidienne dans la Corse antique et médiévale. Réalisez un puzzle en 3D en remontant une céramique et identifiez sa fonction et son époque.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©Musée Mariana