La cuisine dans la préhistoire – Chalcophore, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

La cuisine dans la préhistoire – Chalcophore 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

15 personnes maximum pour une durée de 30-40 minutes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Démonstration des techniques d’allumage du feu à la préhistoire pour les scolaires du vendredi et dégustation d’une galette néolithique.

Démonstration de mouture du grain, fabrication du feu, taille du silex, fabrication de récipients en céramique et cuisine néolithique le samedi.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

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